Occhieppo Superiore, cambia il responsabile della biblioteca

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno a tutti.

Per decisione del Sindaco Ramella Pralungo e della nuova amministrazione comunale cambierà il responsabile della biblioteca di Occhieppo Superiore; pertanto comunico che da oggi, 18 luglio, cessa ogni mia responsabilità e impegno nei confronti della biblioteca.

Non potendo raggiungere personalmente tutti, desidero cogliere l’opportunità per ringraziare coloro che in questi 20 anni hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione e crescita di questa bellissima realtà.

In primis i volontari: senza di voi non sarei andata da nessuna parte, e poi tutti i professionisti e gli scrittori che hanno dedicato il loro tempo e condiviso la loro conoscenza con la nostra utenza, sempre senza scopo di lucro nessuno escluso.

Grazie per il grandissimo lavoro svolto con noi".