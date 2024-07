Le corse della settimana dal 15 al 21 luglio a Biella e nel Biellese

Questa settimana tra il 15 e il 21 luglio si corre a Biella e in Valdilana. In particolare venerdì 19 c'è una corsa podistica non competitiva a Sagliano, sabato 20 c'è in programma la 49^ Biella Oropa, km 12,2 memorial Ismar Pasteris, mentre domenica 21 luglio 11^ Impazza la Corsa 11, km 10/5 NC.

A Sagliano la corsa è organizzata nell'ambito delle feste di Luglio. La partenza è dalla piazza alle 19,30 con iscrizioni dalle 18, con un percorso di 9Km e 300 D+, e un altro più breve di 6Km.

Per quanto riguarda la 49^ Biella Oropa il ritrovo e la partenza saranno da piazza Vittorio Veneto. Il ritrovo sarà alle 13, alle 17 la partenza della femminile SM60-SM65-SM70, alle 17,30 PARTENZA J/S/P-SM35- SM40, SM45-SM50-SM55 alle 19 sono previste le premiazioni. LA 49a edizione è organizzata da Gac Pettinengo, le iscrizioni si effettuano sul sito www.biellasport.net e si chiuderanno domani mercoledì 17 luglio alle ore 24. Sono comunque previste iscrizioni LAST MINUTE il giorno della gara. La tassa iscrizione pagabile solo al ritiro del pettorale è di 15€, iscrizioni LAST MINUTE 20€. Il tempo massimo della gara è fissato in 2 ORE. È previsto un trasporto borse partenza/arrivo. È previsto il BUS Navetta ARRIVO - PARTENZA al costo di 10€.

Domenica c'è invece 11^ Impazza la Corsa 11 a Valle Mosso, Valdilana, manifestazione ludico motoria a passo libero aperta a tutti. Il ritrovo è in piazza della Repubblica località Valle Mosso alle 16,30. La partenza è alle 18,30 per chi fa i 5Km e i 10Km, e alle 18 per i camminatori. Alle 18 c'è anche un minicorso per i più piccini. Il ricavato della manifestazione organizzata dalla società Pietro Micca sarà devoluto all'associazione Sclerosi Multipla.