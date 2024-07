Tre giorni di festa, divertimento, musica e cibo gustoso a Netro. In tanti si sono dati appuntamento nel piccolo centro della Valle Elvo per prendere parte agli eventi in programma, realizzati con sapiente cura dai membri e volontari della Pro Loco.

Il tempo clemente ha graziato la manifestazione, pronta a tornare in questo weekend al salone polivalente con ulteriori novità. Ricordiamo che nelle giornate di sabato e domenica è disponibile il servizio navetta.