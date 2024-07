Tollegno in Piazza 2024: a luglio musica e specialità culinarie.

Musica, divertimento e specialità culinarie per Tollegno in Piazza 2024: l’Associazione Tollegno Insieme organizza la nuova edizione. Dalle 20.00 alle 22.00, ci sarà anche il servizio bar. Dalle 22.00 di venerdì si balla con “Discoinferno” e sabato in pista con “Galileo Trope DJ voice entertainer”.