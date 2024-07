Fondazione Olly, nasce il club degli ex allievi

Il 5 giugno 2024, in occasione dell’evento “Olga e Lidia: disegnare il benessere dei giovani” tenutosi presso la Fondazione Accademia Perosi, Fondazione Olly ha potuto raccontare la vita personale e professionale delle due fondatrici: Lidia e Olga Barruscotto. La prima, imprenditrice di successo nel settore delle valvole industriali per alte temperature e pressioni, la seconda storica docente di Disegno Tessile presso l’ITIS di Biella.

Il ricordo di queste due figure è importante tanto per il nostro territorio, quanto per la testimonianza di dedizione, impegno e cura di cui sono state testimoni. L’evento ha visto il coinvolgimento di diversi ex studenti che hanno partecipato attivamente al dibattito e hanno portato contenuti e testimonianze inedite sulla vita delle sorelle e in particolare di Olga Barruscotto. Fondazione Olly, che da sempre lavora nelle scuole per il benessere di giovani e la promozione del talento, vuole dare importanza a questa eredità ed è lieta di annunciare la nascita del Club degli ex Allievi di Olga Barruscotto.

L’idea è quella di creare un gruppo di persone che hanno condiviso una parte del proprio percorso di crescita con la “Signorina Barruscotto” (così voleva essere chiamata) e che abbiano voglia di condividere le proprie testimonianze e supportare la Fondazione Olly nella sua attività sul territorio. Il Club degli Ex Allievi è alla ricerca di allieve e allievi della Professoressa Barruscotto, chiunque fosse interessato può iscriversi sul sito della Fondazione Olly (fondazioneolly.org) alla pagina “Club degli ex allievi”.