Ieri purtroppo la truffa del finto Carabiniere è andata a segno. La tecnica è sempre la stessa: "Suo figlio ha avuto un incidente, servono soldi per non farlo finire in carcere" e l'anziano padre, sotto la pressione emotiva, riceve in casa il delinquente e gli consegna denaro e monili in oro. Ovviamente dopo poco tempo il raggiro è venuto a galla e la denuncia ai Carabinieri, che stanno indagando, il passo successivo per tentare di risalire al truffatore.