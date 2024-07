Sono in corso gli esami ematici predisposti dai Carabinieri sulla conducente di una Ford Puma che ieri, alle 23, è finita fuori dalla carreggiata e dopo aver strisciato contro il guard rail per cento metri ha fermato la sua corsa e chiamato i soccorsi. La donna è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale mentre i militari le hanno elevato sanzione. Accertamenti in corso.