Il maltempo della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio non ha risparmiato Candelo.

In un'abitazione in via Castellengo il forte vento ha danneggiato in maniera importante il tetto e alcune tegole sono finite anche su di alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la sua messa in sicurezza.

La stessa abitazione aveva subito importanti danni sempre per il forte vento anche 5 anni fa.