Maltempo: piante su strada, allagamenti, molti interventi dei Vigili del Fuoco nella notte in tutto il Biellese

Il centralino dei Vigili del Fuoco non smette di suonare. Da ieri notte, giovedì 11 luglio, sono stati tanti gli interventi in tutto il Biellese e anche nella Valsessera e a Valle Mosso, per piante cadute su strada o fili dell'elettricità e allagamenti, come pure nel basso Biellese. E in tante persone continuano a richiedere aiuto al comando di via Santa Barbara ancora questa mattina.

Alcune strade, come la sp 400 nel comune di Cerrione è stata bloccata per diverso tempo per il distacco di una copertura di un tetto, ora è stata riaperta. Non è chiaro se sia stata una tromba d'aria ma i danni sono tanti e e il maltempo non sembra dare tregua ancora per la giornata di oggi.

Le zone più interessate sono state Vergnasco, Magnonevolo, Zubiena, Castellengo e Candelo. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate per caduta alberi e danneggiamenti a pali dell' illuminazione pubblica.

La situazione è ancora in fase di sviluppo e le squadre di Biella, Cossato e Ponzone sono tutt'ora impegnate, viste anche le previsioni per la giornata di oggi, che dovrebbe portare ancora forti temporali.

Seguiranno aggiornamenti.