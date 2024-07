Cerrione nella morsa del vento: tetti divelti e strade chiuse, FOTO

Tra i comuni più colpiti dal maltempo nella notte tra giovedì 11 luglio e venerdì 12 c'è Cerrione.

Il forte vento ha divelto tetti in diverse abitazioni, al cimitero e diverse strade sono state chiuse. In via Pietro Zia è stata portata via anche la copertura di un'azienda.

"E' un disastro - commenta il sindaco Davide Chiarletti - . Tante abitazioni hanno il tetto danneggiato, o divelto o senza tegole in alcuni punti. Ora siamo al lavoro in via Monte Mucrone e in viale Kennedy un palo pericolante da tempo più volte oggetto di segnalazioni, non ha retto ed è caduto lungo la carreggiata. Fortunatamente non ci sono feriti".