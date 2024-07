Maltempo, danni per centinaia di migliaia di euro: colture devastate a Biella e Vercelli FOTO

Dopo la paura si contano i danni. E ce ne sono di ingenti. Ancora una volta il maltempo durante il periodo estivo ha colpito i nostri territori provocando danni in alcune località del Vercellese e del Biellese.

A Borgo Vercelli nella serata di venerdì 12 luglio si è riscontrata una violentissima grandinata che ha devastato campi di mais e alcune risaie. Per il mais si quantificano perdite pari all’80% mentre per il riso tra il 30 e il 70% ma devono essere ancora eseguite le verifiche nei prossimi giorni.

Nel Biellese nella notte tra giovedì e venerdì danni da grandine ai campi (mais intorno al 20%) e forti raffiche di vento che hanno colpito strutture a Cerrione e Verrone: la tromba d’aria ha portato via una tettoia di un capannone e ha provocato gravi problemi a una stalla.

Come riportato in una nota stampa, gli uffici Coldiretti “sono a disposizione degli associati per le segnalazioni dei danni da inviare ai Comuni entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento e per ogni altra necessità”.