Golf, Campionati Nazionali under 14: da domani al Golf Club cavaglià.

Le giovani promesse azzurre del golf si riverseranno al golf Club Cavaglià sino a venerdì. Domani mattina alle 7.30 scatteranno i Campionati Nazionali Pulcini/e Under 14. Sul percorso 18 buche par 68 del circolo biellese sono attesi oltre 150 giocatori provenienti da tutta Italia impegnati in una manifestazione nata nel 1976 che ha nell'albo d'oro Matteo Manassero, Giovanni Binaghi (vincitore nei Campionati Internazionali Under 16 a Le Betulle) e Stefano Reale. Dopo la gara individuale che terminerà mercoledì, da giovedì a venerdì si svolgeranno i nazionali a squadre Under 14.

Il sodalizio guidato dal Presidente Paolo Schellino, che ha festeggiato 25 anni nel 2023, ospita per la prima volta questa manifestazione dopo le tre bellissime edizioni dei Campionati Baby nel 2020, 2021 e 2023.

La formula prevede la disputa di 54 buche, con taglio dopo i primi due giri (prime 30 nel femminile e primi 54 nel maschile), da disputarsi con formula stroke play medal.

Saranno 48 (46 + 2 wild card) le partecipanti alla gara femminile e tra le favorite si segnalano Anita Marrone (hcp -2,5, Torino), Marias Sole Albini (hcp -0,3, Royal Park), Martina Benazzo, (hcp, -0,4, Parco di Roma)

Mentre al maschile sono attesi 96 (94 + 2 wild card) giocatori che malgrado la giovanissima età sono tutti “one digit”. In ordine troviamo: Gabriele Dossi (hcp 0,7 Franciacorta), Leonardo Zanardi (hcp 0,6, Croara) e Luca Di Mauro (hcp 0,4, Croara).

Tra gli iscritti anche una rappresentanza biellese composta dal giovanissimo Tommaso Falla (Albatros Indoor), Filippo Gamma (Biella Betulle) e Sofia Guidone (Biella Betulle). Direttore del torneo Flavio Siccardi.

L’evento si svolgerà a Cavaglià per l’impraticabilità del percorso del Golf Cervino, che ha dovuto rinunciare a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito duramente la Valle d'Aosta: "Siamo orgogliosi di ospitare il Campionato e che la Federazione Italiana Golf abbia pensato a noi dal momento che si è creata questa situazione – spiegano dal club -. Abbiamo dovuto ripianificare il calendario gare e cercato di organizzarci in fretta per adempiere alle varie richieste che una competizione di questo livello richiede, ma cercheremo di essere pronti, forti anche delle esperienze maturate in passato nei tre campionati italiani Baby che abbiamo ospitato nel 2020, 2021 e 2023".

I campionati, vista la presenza di oltre 400 persone tra giocatori, genitori, tecnici, arbitri e addetti ai lavori, andranno a creare un positivo indotto per l’intera settimana al comparto turistico del territorio.