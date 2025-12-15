 / SPORT

Bocce, in Prima Categoria trasferta amara per la San Secondo Bennese

Nel campionato di Prima  Categoria trasferta amara in Liguria per la San Secondo Bennese,  sconfitta dalla Rapallese 7-13.

Sugli altri campi: Tre Valli - Stazzanese 8-12, Ponte Masino - Pergittone 16-4,  Cairese - Sangiorgese 17-3, Masera - Trofarello 7-13, Vottignasco - Saviglianese 8-12. La classifica: Cairese, Trofarello, Saviglianese 6 punti - Stazzanese, Rapallese 4 - Tre Valli 3 - Vottignasco, Ponte Masino 2 - San Secondo Bennese 1 - Sangiorgese, Pergittone, Masera 0.

Resta da recuperare: Masera - Sangiorgese.

Sante Tregnago

