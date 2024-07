Biella, incidente stradale tra due auto per una mancata precedenza (foto di repertorio)

Incidente stradale tra due auto per una mancata precedenza. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

È successo nel pomeriggio di oggi, 5 luglio, all'incrocio tra via Tripoli e via Schiapparelli, a Biella. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità, rallentata fino alla completa rimozione dei mezzi a cura del carro attrezzi.