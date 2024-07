Biella, Barresi: "Faremo un'opposizione aperta, ma sull'ex ospedale manca il metodo"

Durante il primo consiglio comunale l'ex assessora alla Cultura Teresa Barresi, capolista della lista Costruiamo Biella, ha dato un'apertura di collaborazione alla nuova Giunta Olivero ponendo la questione del metodo come prioritaria.

“È difficile non essere d'accordo sugli intenti del programma, come ad esempio far crescere Biella a livello demografico ma manca il come farlo, e su questo monitoreremo. Se, come sull'ex ospedale, ci saranno iniziative cadute dall'alto come la Scuola di Polizia Penitenziaria, ci troverete fortemente contrari: su questi temi serve la partecipazione della cittadinanza, che può avere anche idee migliore delle nostre. In linea con questo, crediamo che l'assessorato alla partecipazione sarà fondamentale: ripartire dai quartieri come primo nucleo di partecipazione democratica, e dotare la nostra città di nuove forme di partecipazione traendo spunto anche dalle best practice europee. L'astensione non è una cosa che ci lascia sereni, ed è bene far partecipare i cittadini alle attività politiche" così Teresa Barresi.