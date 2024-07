Brucia una tettoia, Vigili del Fuoco in azione a Roppolo (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco nel comune di Roppolo per un incendio. È successo nella prima mattinata di oggi, 1° luglio: stando alle prime ricostruzioni, una tettoia esterna sarebbe stata avvolta dalle fiamme nei pressi del castello del paese. Sul posto la squadra di Biella per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.