Si apre l'anno frassatiano a 100 anni dalla nascita al cielo, celebrazioni a Pollone nel ricordo di Pier Giorgio

C'è grande attesa nel Biellese per l'apertura dell'anno frassatiano, dedicato al 100° anniversario dalla nascita in cielo di Pier Giorgio Frassati. Per l'occasione, la Diocesi di Biella, assieme all'Arcidiocesi di Torino, ha pensato di realizzare una serie di eventi, in programma la prossima settimana.

Si comincia a Pollone mercoledì 3 luglio con la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Sant'Eusebio Prete (ore 18.30); seguirà, alle 21, la veglia con l'adorazione eucaristica a Villa Ametis, casa del giovane nato nel 1901, originario del paese della Valle Elvo e figlio dello storico direttore del quotidiano La Stampa, Alfredo Frassati.

A Torino, invece, avrà luogo la preghiera delle lodi alle 8 di domenica 4 nella chiesa parrocchiale Beata Vergine delle Grazie “Crocetta”. Alle 21, nella cattedrale di San Giovanni Battista, si terrà la lettura recitata sulle orme di Pier Giorgio, con la presentazione dell'inno ufficiale del centenario (“Verso l'Alto”) e la Santa Messa presieduta dal vescovo ausiliare di Torino Alessandro Giraudo. Infine, si svolgerà l'adorazione eucaristica sulla tomba di Pier Giorgio, membro della FUCI e di Azione Cattolica, nonché grande appassionato di montagna.

Di animo gentile, ha dedicato la sua breve vita ai poveri e agli ultimi dimostrando una profonda carità cristiana. Morì prematuramente, a soli 24 anni, il 4 luglio 1925. Da molti decenni, la sua figura è stata fonte di ispirazione per le generazioni biellesi e non. Inoltre, il 20 maggio 1990 papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato. Ancora oggi, la casa di Pollone, così come la cappella funebre, sono meta di pellegrinaggio. Lo stesso Frassati sarà dichiarato santo il prossimo anno, nel centenario della sua morte, durante il Giubileo del 2025.