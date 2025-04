Cossato, un nuovo mezzo per l'Auser grazie all'impegno di Rotaract e Rotary

L'Auser Cossato ha un nuovo mezzo per il suo servizio di assistenza alla comunità biellese. Merito del Rotaract Biella, che insieme al Rotary Club (Biella e Valle Mosso) ed altre realtà del territorio, si è attivato per un lodevole progetto, promosso dal Distretto Rotary 2031.

“L'iniziativa è partita più di un anno fa, in occasione del Seminario Informativo Presidenti Eletti, tenutosi a Lucedio – spiegano dal Rotaract - In quell’occasione, è stata deliberata la tematica cardine su cui far convergere i vari service di quest’anno sociale, ovvero la cura della persona anziana. Partendo da questo presupposto, come Rotaract Club Biella, abbiamo subito colto la palla al balzo, contattando Auser Cossato per sondare la loro disponibilità nel dar loro una mano durante lo svolgimento de La Stracada, manifestazione non competitiva con finalità benefica che si svolge ogni mese di settembre nella città di Biella. Il ricavato della manifestazione è stato poi devoluto proprio ad Auser e, grazie al contributo di altri Club, quali Rotary Biella, Rotary ValleMosso e Distretto Rotary 2031, è stato possibile acquistare un’autovettura che tornerà utile all'associazione cossatese, guidata dal presidente Marco Abate, per le loro attività di supporto alle persone anziane o con difficoltà”.

La consegna del veicolo è avvenuto venerdì scorso, 4 aprile, con i membri del Rotaract e del Rotary Club Biella, assieme all'Auser Cossato.