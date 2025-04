Trasporti pubblici, variazioni di servizio durante le festività pasquali

In occasione delle festività pasquali, i servizi di trasporto pubblico subiranno alcune modifiche, come disposto dagli enti committenti. Le variazioni interesseranno sia le linee urbane che quelle extraurbane nelle giornate comprese tra il 17 e il 22 aprile.

Nel dettaglio:

Giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 e martedì 22 aprile: su tutte le linee extraurbane, così come su quelle urbane di Vercelli e Biella, non saranno attive le corse scolastiche, riconoscibili nei quadri orario dalla dicitura “SCOL”. Resteranno invece operative le corse non scolastiche, indicate con “NSCO” o prive di specifiche limitazioni stagionali (corse annuali).

Domenica 20 e lunedì 21 aprile: sarà in vigore l’orario festivo su tutte le linee.

Gli utenti sono invitati a consultare gli orari aggiornati e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle variazioni.