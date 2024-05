Pier Giorgio Frassati sarà santo, vescovo Farinella: “Che gioia per la Diocesi di Biella”

La notizia della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati nel corso del Giubileo del 2025 è stata accolta favorevolmente dalla comunità biellese, da sempre molto legata alla figura del giovane originario di Pollone, mancato a soli 24 anni nel 1925.

Sui propri canali social, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha condiviso il suo pensiero: “Questa notizia riempie di gioia il mio cuore e quello della Diocesi biellese, che lo considera uno dei suoi massimi testimoni della fede per la sua fierezza di cristiano, il suo legame con la Regina di Oropa, le sue permanenze a Pollone e il suo amore per le montagne biellesi. Possa il suo esempio spronare molti giovani a vivere con senso e speranza, anziché limitarsi a 'vivacchiare'. Lodiamo insieme il Signore per questo dono alla Chiesa e alla nostra comunità diocesana”.