Una famiglia di Bersaglieri: dopo nonno Antonio, anche i fratelli Walter e Giuliano

E’ un bel ricordo di famiglia essere Bersaglieri, perché nonno Antonio, già all’inizio del secolo scorso, era stato arruolato per il suo servizio militare nel Corpo dei Bersaglieri. Per mantenere la tradizione nei decenni seguenti, non senza difficoltà e sacrifici per le famiglie, i fratelli Walter e Giuliano Lusiani, sono stati arruolati anche loro in periodi diversi per il servizio militare, nel Corpo dei Bersaglieri. Ne hanno sempre parlano volentieri e ricordato con entusiasmo con parenti e amici, rivissuto durante le riunioni delle rispettive Sezioni, come Consiglieri o con importanti incarichi, specialmente in occasione di ritrovi con commilitoni durante gli annuali Raduni Nazionali in varie Città d’Italia, raduno che a maggio 2025 si terrà a Marsala, in Sicilia. Il cappello piumato indossato in solenni circostanze, è sempre stato un elemento importante ed un segno di distinzione, specialmente nei periodi di licenze brevi che ogni tanto permettevano loro di fare rientro a casa per veloci visite, durante il periodo di leva.

I fratelli Bersaglieri sono Walter e Giuliano Lusiani, il primo congedato dopo il C.A.R. - Centro Addestramento Reclute, ad Avellino negli anni 50, dal glorioso 3° Reggimento di Milano dopo oltre 18 mesi di servizio, e Giuliano, arruolato nel 18° Corso A.S.C. , Allievi Sottufficiali di Complemento, presso la Scuola Truppe Corazzate a Caserta negli anni sessanta, trasferito a fine corso alla Caserma Passalacqua di Novara, terminando il servizio al 4° di Legnano con il grado di Sergente. Walter, nato il 6 gennaio del 1932, nel giorno della scorsa Epifania, ha raggiunto la bella età di 93 anni, un “Traguardo” che superava facilmente al termine delle sue gare ciclistiche negli anni della sua gioventù, quando militava nella squadra dell’Unione Sportiva Vallestrona.

Bella giornata la “Befana Cremisi” del 6 gennaio 2025 a Biella, tradizionale “Festa dei Bersaglieri”, con la S. Messa celebrata dal Priore della Basilica di San Sebastiano, il francescano padre Oscar, importante luogo di riferimento per i Bersaglieri per la presenza nella Cripta interna della Basilica delle lapidi ricordo di storici personaggi della Famiglia Lamarmora, alla presenza di Autorità Civili e Militari, di Associazioni d’Arma e di molta gente, con i Direttivi Provinciale e Sezione di Biella, e con la “Fanfara La Marmora” diretta dal Bers. Davide Ghisio, entrata in Basilica a passo di corsa tra gli applausi dei presenti.

Al termine della funzione religiosa, prima della visita alla Cripta per rendere omaggio alla Tomba del Fondatore del Corpo Gen. Alessandro La Marmora, Walter è stato invitato dal fratello Giuliano e dall’Emerito Presidente Regionale Bersaglieri del Piemonte Bers. Guido Galavotti, giunto per l’occasione da Torino, per ricevere gli Auguri per il suo compleanno, accolti con visibile commozione, e per apporgli la tradizionale insegna di appartenenza al Corpo dei Bersaglieri.

La sfilata dal piazzale della Basilica al Monumento al Bersagliere nella vicina Piazza La Marmora, per rendere gli Onori ai Caduti di tutte le Guerre con la deposizione di una Corona d’alloro accompagnata dalle tradizionali note del “Piave”, i saluti alle Autorità presenti e le note della Fanfara hanno concluso la splendida mattinata.

Indimenticabile momento di vita Bersaglieresca, seguito nel primo pomeriggio dal pranzo sociale ed allietata dalla musica che ha divertito i presenti con i caratteristici e conosciuti brani Bersagliereschi.

Il Bersagliere “Walter” sicuramente ricorderà questo 6 gennaio 2025, giorno del suo 93° compleanno, trascorso in compagnia di Bersaglieri, famigliari e di amici, sempre presente in passato nella vita della Sezione e nelle manifestazioni bersaglieresche.

“Lunga Vita” per i suoi tanti anni trascorsi con le piume al vento del suo cappello piumato, orgoglioso di aver fatto parte con il fratello Giuliano della grande famiglia dei Bersaglieri.