Pier Giorgio Frassati sarà fatto santo nel Giubileo 2025

Pier Giorgio Frassati sarà dichiarato santo il prossimo anno, nel centenario della sua morte, durante il Giubileo del 2025.

Lo riporta in prima pagina il quotidiano Avvenire: come scritto nell'articolo, a firma di Agnese Palmucci, l'annuncio è stato dato ieri dal prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro, nel corso dell'assemblea nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Le sue parole sono state accolte con un caloroso applauso.

Nato nel 1901 e originario di Pollone, Frassati è stato membro della FUCI e di Azione Cattolica. Figlio dello storico direttore del quotidiano La Stampa, Alfredo Frassati, Pier Giorgio era un giovane appassionato di montagna e ha dedicato la sua breve vita ai poveri e agli ultimi dimostrando una profonda carità cristiana. Morì prematuramente, a soli 24 anni, il 4 luglio 1925.

Da molti decenni, la sua figura è stata fonte di ispirazione per le nuove generazioni biellesi e non. Inoltre, il 20 maggio 1990 papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato. Ancora oggi, la casa di Pollone, così come la cappella funebre, sono meta di pellegrinaggio.