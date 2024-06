Vigili del Fuoco in azione a Biella per un principio d'incendio. È successo ieri sera, in via Tripoli: stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un cortocircuito nella cucina di un'abitazione. Sul posto, oltre alle squadre di Biella per la messa in sicurezza e le verifiche del caso, anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri.