Biella, auto contro un palo in piazza Martiri: soccorso l'uomo alla guida (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Incidente stradale in piazza Martiri, a Biella. È successo intorno alle 19 di oggi, 27 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita contro un palo per cause da accertare.

L'uomo alla guida è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto, oltre ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.