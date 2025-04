Ospedale, un dono per i pazienti pediatrici al reparto di Anestesia e Rianimazione FOTO

Giovedì 3 aprile 2025, presso l’Ospedale di Biella, si è tenuto un incontro di ringraziamento e presentazione di una donazione a beneficio del reparto di Anestesia e Rianimazione da parte della Pro Loco di Ternengo e delle associazioni Biella Motor Bikers e Protectors LE MC – Italy Chapter URSIS B., che hanno donato all’équipe dell’Anestesia e Rianimazione dell’ASL BI una pompa a infusione pediatrica, destinata ai bambini dell’Ospedale di Biella che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico. Si tratta di un’implementazione che grazie alla sua tecnologia consente un’ottimale somministrazione dei farmaci anestetici.

Grazie all’impegno sul territorio, che ha dato vita a rispettive iniziative di raccolte fondi portate avanti dalla dalla Pro Loco di Ternengo e dalle associazioni Biella Motor Bikers e Protectors LE MC – Italy Chapter URSIS B., è stata raccolta la somma necessaria a procedere all’acquisto del dispositivo, del valore di circa 3.000 euro, che rientra in un progetto complessivo che l’Azienda Sanitaria di Biella sta mettendo a punto e che riguarda l’ottimizzazione del percorso clinico e di accompagnamento dei bambini che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico.. Al suo arrivo a Biella nel 2023, il Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Dott.ssa Claudia Montagnini, ha intrapreso una riorganizzazione dell’attività del reparto nell’ambito della quale ha previsto la creazione di un’équipe specializzata e dedicata ai pazienti chirurgici pediatrici e che vede come referente medico la Dott.ssa Roberta Broglia Franchin.

La pompa acquistata è già in uso e al momento è stata impiegata finora per circa 30 bambini sottoposti ad intervento chirurgico. Alla consegna erano presenti per la Pro Loco di Ternengo, Alessandra Masiero, per Biella Motor Bikers, il Vice Presidente Salvatore Stivala, per i Protectors LE MC – Italy Chapter URSIS B. il Presidente Vincenzo “Orso” Vaccaro e il Tesioriere Luca “Luka” Gherardi che, a nome di tutte le persone che hanno contribuito a sostenere la raccolta fondi e condiviso l’obiettivo, hanno manifestato e condiviso la comune gioia e motivazione nel realizzare qualcosa di utile per la comunità e, in particolare, a favore dei bambini del nostro territorio. In occasione dell’incontro hanno avuto modo di confrontarsi con una rappresentanza dell’ASL di Biella ed in particolare: Direttore Amministrativo, Paolo Garavana; Direttore Sanitario, Pierangelo Sarchi; Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione, Claudia Montagnini; Medico S.C. Anestesia e Rianimazione, Roberta Broglia Franchin; Direttore S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie, Antonella Croso; Responsabile assistenziale di dipartimento, Claudia Gatta; Responsabile S.S. Ingegneria clinica, Alberto Petti; Responsabile Ufficio Comunicazione e URP, Margherita Borello.

Ha partecipato anche il Vice Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, Davide Zappalà, che esprimendo apprezzamento per l’iniziativa ha ringraziato gli enti che hanno reso possibile la donazione. La Direzione Generale dell’ASL BI, unitamente al Direttore e allo staff medico e sanitario della Struttura di Anestesia e Rianimazione, del Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie e dei servizi che hanno seguito il progetto, ringrazia pubblicamente la Pro Loco di Ternengo e le associazioni Biella Motor Bikers e Protectors LE MC – Italy Chapter URSIS B. per aver accolto e creduto in questa iniziativa. L’impegno dell’ASL BI per il miglioramento della qualità dell’assistenza dei pazienti pediatrici ha ricevuto anche un riconoscimento nazionale, nell’ambito di una delle azioni intraprese in questi, con il progetto “Alla scoperta del blocco operatorio” che ha visto, tra l’altro, premiare la sezione ABIO Biella in occasione del Premio Sironi 2024 da ABIO Italia negli ultimi mesi del 2024.