Bocce Valdengo a segno nella gara notturna sperimentale di casa di martedì 18 giugno a cui hanno partecipato 12 coppie (categoria CD),

Vittoria per Sergio Cappa-Angelo Crappa che, dopo aver battuto in semifinale 12-11 Enzo Ottino-Luca Cavicchioli di Ternenghese Ronchese, hanno sconfitto 9-7 in finale Luigi Gabasio e Franco Lino di Piatto Sport.

Nell’altra semifinale Piatto Sport 13-5 ha eliminato l’altra coppia padrona di casa Fausto Pavan-Felice Romagnolii.