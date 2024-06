Su Nuraghe in festa per la vittoria del campionato provinciale di calcio a 7

Prolungati nel tempo, i festeggiamenti di “Su Nuraghe Calcio Biella” per la vittoria del campionato provinciale di calcio a 7, categoria open, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Alla cena, preparata al Circolo sardo di Biella dall’amata vivandiera Antonietta con i suoi apprezzati mallureddos alla logudorese con polpette, assieme agli atleti erano presenti alcuni dirigenti e sostenitori che, con generosità di tempo e risorse, hanno permesso di raggiungere l’ambito risultato.

Durante il suo messaggio di saluto, il presidente di “Su Nuraghe”, Battista Saiu, ha consegnato medaglie personalizzate ai campioni, ai soci collaboratori e ai sostenitori. Interrotto da ripetuti applausi e cori spontanei, ha ringraziato tutti: il mister Andrea Savoi, il direttore sportivo Gaspare Carmona, il massaggiatore Filippo Gugliotta, gli animatori Gaetano Pitarresi e Amleto Petretti, con il capitano Manuel Pizzo. Un pensiero speciale agli atleti infortunati costretti al riposo forzato in panchina e alle cure mediche. Tra le note di orgoglio, il “Pallone d’Oro” conferito a Nazzaro Lama, centrocampista di “Su Nuraghe”, da Pino Lopez: prestigioso riconoscimento consegnato dall’assessore allo Sport e vicesindaco di Biella, Giacomo Moscarola, presenti Paolo Maggia, sindaco di Gaglianico, e Gianfranco Nogara, presidente A.S.C. Valle d’Aosta.

“Nell’alternanza di generazioni – continua Saiu – la Comunità sarda è oggi sorretta dai soci che sostengono concretamente i loro beniamini, grazie alla munificenza di Giovanni Mocci, Sardo di seconda generazione originario di Gonnosfanadiga (Cagliari), referente della sezione sportiva di “Su Nuraghe”, che, oltre donare tempo e liberali risorse, è l’organizzatore del viaggio premio in Sardegna messo a disposizione per tutti gli atleti, con biglietti emessi da Eurotarghet viaggi, agenzia della F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), che permette agli associati dei Circoli sardi di accedere con tariffa agevolata per andare in una Sardegna divenuta sempre più cara e irraggiungibile. A ciò si somma la generosa attenzione all’universo giovanile di "Autoriparazioni Tarasco" di Biella, di “Savoi ponteggi” di Gifflenga, senza tralasciare i presidi sanitari, messi a disposizione dall’antica Farmacia del Vernato e, non ultimo, l’appoggio dell’enoteca bar da Sergio Casu, Isolano originario di Osilo (Sassari)”.

Da oggi, ufficialmente brilla la prima stella calcistica nel medagliere di “Su Nuraghe”, mentre dalla grande coppa decorata con le insegne rosso-blu si continua a brindare con il calice del trionfo.