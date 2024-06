Intervento della Polizia intorno a mezzanotte di ieri venerdì 21 giugno in un bar di via Vescovado: alcuni ragazzi già visibilmente ubriachi pretendevano che il barista gli servisse ancora da bere. Non sapendo come comportarsi e non riuscendo a mandarli via il barista si è dunque rivolto al 112, e sul posto è intervenuta la Polizia.