Rally & Co si prepara al Rally Lana storico: presentati gli equipaggi.

Saranno 7 gli equipaggi griffati Rally & co a dare battaglia lungo le strade amiche del 13° rally lana storico, sabato 22 giugno. Sulle 3 classiche prove speciali di Bioglio, con i suoi selettivi 22 km, di Baltigati e di Campore per un totale di 99 km cronometrati ci saranno sfide sia per le posizioni che contano sia per le prime posizioni nelle classi inferiori. Con l’obiettivo di salire sul podio a bordo della loro Porsche 911 gialla saranno al via Marco Bertinotti ed Andrea Rondi, mentre puntano alla top ten Luca Delle Coste e Giuliano Santi sulla Ford Escort mk1. Su di una vettura identica (ma con motore pinto) saranno della partita Lorenzo Nofri e Patrick Varale, mentre Pierluigi Porta e Luigi Cavagnetto partiranno sulla bianca e rossa Ford escort gruppo 4 mk2; sempre su Ford, ma in questo caso Sierra Cosworth, Luca Ferrero e Paolo Ferraris seguiti sulla piccola Fiat 127 di gruppo 2 da Stefano Zublena ed Alberto Costenaro. Nella categoria regolarità (media alta) al via per i colori lanieri Enrico Candelone e Francesco Foglia sulla Ford Sierra cosworth in versione 3 volumi.