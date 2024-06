Momenti di preoccupazione nel centro di Biella per una donna che avrebbe accusato un malessere. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 21 giugno, a Biella.

In breve tempo, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per l'assistenza.