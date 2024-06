Scontro tra due auto a Ponderano, una si ribalta: coppia finisce in ospedale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Non sono ancora note le condizioni di salute della coppia - formata da marito e moglie - rimasta coinvolta in un incidente stradale e trasportata in ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 10.30 di oggi, 21 giugno, nella zona di Cascina Nuova, a Ponderano, a due passi dall'imbocco per la Provinciale di Corso San Maurizio. Due le auto che si sono scontrate per cause da accertare, di cui una ribaltata completamente. Indenne, invece, l'altra conducente del mezzo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, anche la Polizia Locale e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.