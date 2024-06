A Tollegno c'è la Festa della Musica! L'evento è organizzato dal Club Musica Giovane ed è in calendario domenica 23 giugno, in via Craveia.

Questo il programma: alle 10 ci sarà un laboratorio con tavoli luminosi poi a seguire sono previsti sfilate vintage e momenti musicali.

Prenderanno parte all'evento e si esibiranno anche Ennio Cinguino, il coro delle voci bianche dell'IC Andorno e il coro Magicoro di Pralungo.