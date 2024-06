Con l'auto urta un animale selvatico, serata da dimenticare per un 36enne (foto di repertorio)

Urta un animale selvatico con l'auto ma non riporta conseguenze gravi. Disavventura per un 36enne di Lessona, rimasto coinvolto in un sinistro nel comune di Masserano.

È successo ieri, 18 giugno, intorno alle 22. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.