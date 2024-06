Donato: cucciolo di volpe raccolto ferita a bordo strada torna in salute e libero, FOTO

Donato: cucciolo di volpe raccolta ferita a bordo strada torna in salute e libera

Nella mattina di oggi lunedì 17 giugno, con il parere positivo del veterinario Asl, un volpino maschio trovato ferito a bordo strada nella notte nella zona di Donato verrà rimesso in libertà.

L'animale con molta probabilità era stato urtato da un'auto in corsa mentre attraversava la strada, che non si è fermata, ed è rimasto a bordo strada, ferito lievemente.

Una coppia mentre stava facendo rientro a casa intorno a mezzanotte lo ha notato, e ha chiamato i soccorsi: sul posto è arrivato il Personale per il recupero della Fauna Selvatica della Provincia di Biella che lo ha soccorso e tenuto in osservazione per l'intera notte.