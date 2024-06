Dopo il rinvio per maltempo, c'è la data per la sfilata dal titolo Moda, Arte e Bon Ton. L'evento si terrà il prossimo 29 giugno, alle 21, al Fun Club di Mottalciata, in via della Repubblica 12. Sfilano Martinottica, Sane, Moda Young, Nicolò Coppo, Merceria Paillettes, Glamour Boutique, HoneyMoon Italia e Strenghetto Parrucchieri.

L'ingresso è gratuito, con apericena alle 20 e posto riservato alla sfilata. Per prenotazioni: 333.3160754. In caso di pioggia, sarà rinviata in data da destinarsi.