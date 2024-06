In consiglio regionale torna l'opposizione biellese nella persona di Emanuela Verzella, VIDEO

Era da anni che in consiglio regionale non c'era un consigliere dell'opposizione in rappresentanza del territorio biellese, e dopo queste elezioni a sedere tra quei banchi c'è Emanuela Verzella del Pd.

Tra i grandi temi che affronterà ci sono la formazione, ma anche la sanità e la tutela del territorio.