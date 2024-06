Michael Dola e Giulia Saggin tagliano per primi il traguardo del Trail Oasi Zegna 70Km

Michael Dola in 8:53:49 dello SPORT PROJECT VCO - TEAM SCARPA ITALIA e Giulia Saggin in 10:27:13 dello SPORT PROJECT VCO hanno tagliato per primi il traguardo al Trail Oasi Zegna 70Km, 13° edizione che si è svolto ieri domenica 9 giugno.

Seguono nella classifica maschile al secondo e al terzo posto Daniele Mainardi POLISPORTIVA CHINA E PINO MAFF e Andrea Passarotto TRAILRUNNINGVALSESSERA. Nelle femminile si piazzano sul podio dopo Giulia Seggin, Chiara Vitale ATL. REGGIO ASD e la lituana Pipiraite Grumbine Marija TRAIL - TRAIL RUNNING FACTORY.

Per quanto riguarda il percorso da 35Km sono arrivati primi Gabriele Nicola A.S.D.CLIMB RUNNERS e Luisa Rocchia A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN rispettivamente in 3:22:44 e 4:01:45.

Trail Oasi Zegna 15Km Gianfranco Cucco, SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON in 1:23:37 e Benedetta Broggi SPORT PROJECT VCO in 1:41:38.

Alla non competitiva 15Km Anita Banderè, seguita da Barberis Vignola Aurora e Bertoldi Luisa.

Per la classifica completa clicca qui