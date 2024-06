Oltre 600 runners alla 13° edizione del Trail Oasi Zegna, 12 le nazioni rappresentate, FOTO e VIDEO

Nonostante il tempo non sia dei migliori gli amanti della corsa e della montagna oggi domenica 9 giugno non hanno rinunciato a correre tra i paesaggi mozzafiato di una nuova edizione del Trail Oasi Zegna.

Sulla linea di partenza si sono presentati in 126 runners alle 5 per prendere parte al percorso lungo 70Km, che attraversa la Conca dei Rododendri, l' Alpe Moncerchio per poi scendere in picchiata su Valdilana attraverso il Monte Civetta.

240 invece i partecipanti al Trail Oasi Zegna 35km che percorrere la parte centrale del percorso da 70 km transitando anche a Bocchetto Sessera, Piana del Ponte e Alpe Schigiola.

Più numerosi i runners alla 15 Km, in tutto 300.

In questa 13° edizione sono rappresentate 12 nazioni: 609 runners sono italiani, 2 provengono dalla Francia, 1 dal Marocco, 1 dalla Svizzera, 1 dall'Austria, 1 dalla Gran Bretagna, 1 dall'Ukraina, 8 dall'Olanda, 4 dalla Lituania, 1 dall'Albania, 1 dall'Equador e 1 dalla Germania.

La partenza alla 15KM

Il passaggio del primo corridore alla 70Km

Il passaggio del 2° e del 3° corridore della 70km alla Piana del Ponte

Trail Oasi Zegna, il passaggio della 1° delle donne