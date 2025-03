Trail della Pianetta, tagliano per primi il traguardo Cucco e Feo FOTO e VIDEO

Graditissimo ritorno oggi domenica 30 marzo per il Trail della Pianetta.

Location di partenza lo splendido parco del Living Garden di Cossato e come percorso i sentieri della Pianetta, che rappresentano da sempre uno dei luoghi preferiti per gli allenamenti dei Trailer biellesi.

Due i percorsi proposti, uno più corto da 8km, che è in pratica una camminata, e uno più lungo da 15km che si è potuto affrontare come competitiva.

La partenza della 8km

In tutto sono stati 184 i partecipanti e a tagliare il traguardo per primi alla competitiva sono stati per la categoria maschile Cucco Gianfranco, Guglielmentti Francesco e Federico Mussi. Nella femminile Feo Giuseppina, Szego Silvia e Cassole Barbara.

Qui la classifica con i dettagli

La partenza della 15 km

L'arrivo dei primi tre al trail