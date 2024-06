Elezioni 2024, Fratelli d’Italia primo partito a Biella

Fratelli d’Italia si conferma primo partito in Italia, in Regione Piemonte, in Provincia di Biella e nella città di Biella.

Un risultato strepitoso tutto da assegnare alla leadership di Giorgia Melloni e alla classe dirigente che ha saputo radicarsi suo territori.

Voglio complimentarmi con la classe dirigente biellese di Fratelli d’Itala per i risultati ottenuti, confermando in provincia e in città di Biella il miglior risultato piemontese.

Un grazie particolare a tutti i biellesi che ci hanno visti arrivare e ci hanno accolti con immutati stima e calore.

Attendiamo fiduciosi i risultati Piemontesi e cittadino.