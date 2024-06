Comunali 2024, Vazzoler è ancora sindaco di Vigliano: “Vinto una squadra di persone valide e serie”

“Non ho vinto io ma una squadra di persone valide e competenti. Sono orgogliosa del risultato finale. Si è vinto sulla base delle capacità e della serietà di ogni membro di questa amministrazione. Abbiamo dato un cambio di rotta con una programmazione di opere chiara e definita. Proseguiremo nel segno della continuità”. Queste le prime parole di Cristna Vazzoler, confermata alla guida di Vigliano Biellese.

Il sindaco uscente ha raccolto 2153 voti (53,25) e 8 seggi in consiglio comunale. Non riesce l'impresa a Donatella Poggi: per la guida della lista “Uniamoci per Vigliano” 4 seggi e 1890 voti a favore (46,75%). I votanti sono stati 4182 (61,48%) su 6802 elettori. 72 le schede nulle, 67 quelle bianche.