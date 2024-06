Al Campionato regionale giovanile XCO/MTB trionfa Aurora Orrù FOTO

Si è disputato a Caselette (TO), domenica 9 giugno, il Campionato Regionale Giovaile in gara unica che assegnava le maglie agli 8 Campioni Piemontesi delle categorie Esordienti / Allievi, i nostri complimenti vanno a tutti i nostri ragazzi che, su di un percorso tecnico reso anche pesante dalla pioggia, hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti:

- Aurora Orrù vince la gara di categoria e si laurea Campionessa Piemontese nella categoria Esordienti Donne 1° anno, un risultato che parla chiaro sul potenziale di questa ragazza che da inizio stagione continua a darci grandi soddisfazioni, piazzandosi sempre nella top 5 a livello nazionale.

- 4° posto in gara (2° tra i Piemontesi) per il nostro Alessandro V. Garbaccio nella categoria Allievi 2° anno che manca di un soffio il titolo Piemontese, ma questo risultato in aggiunta agli ottimi piazzamenti ottenuti nella prima parte di stagione a livello nazionale, ci rende ottimisti per i prossimi importanti impegni.

- 7° posto di spessore anche per Marco Vigna e 19° per Lorenzo Cominato sempre tra gli Allievi 2° anno, considerando la presenza in gara anche di molti atleti di primo piano provenienti dalle regioni limitrofe a caccia di punti “Top Class” necessari per prendere parte ai Campionati Italiani giovanili di Gorizia.

Molto bene anche gli altri Orange:

Esordienti 1° anno:

20° Foglia Matteo

24° Ballada Martino

43° Cerri Riccardo

…che continuano a fare la giusta esperienza nella categoria giovanile più affollata di sempre,

quindi avanti così!

Never give-up!

Orange power!