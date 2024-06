Strabiella, in 380 alla partenza, sul podio Biolcati, Di Vincenzo e Biella Running, FOTO e VIDEO Davide Finatti per newsbiella.it

Ieri sabato 8 giugno in città si è corso per la Strabiella trofeo Oscar Botto Steglia. In 380 si sono presentati sulla linea di partenza. La pioggia arrivata in serata non ha rovinato l'edizione numero 35 di questo 2024 organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Biella. Il ricavato sarà utilizzato per iniziative che avranno ricaduta sul territorio.

Sul podio sono saliti per la categoria maschile Matteo Biolcati, femminile Miriam Di Vincenzo e come società più numerosa Biella Running.

All'evento hanno partecipato anche due Joëlette (si tratta di carrozzine monoruota che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni con l'aiuto di almeno due accompagnatori) trainate in questo caso dai “Tapa Run Biella”.

Tanti anche i piccoli che si sono cimentati nel running cittadino: sulla linea di partenza in questo casi erano in 25 bambini che sono partiti alle 19.