Calcio, al Cossato arriva mister Cossu: allenerà i Pulcini 1° anno

Città di Cossato comunica che per la prossima stagione calcistica, 2024-25, la guida tecnica del gruppo Pulcini 1° anno è stata affidata a mister Alessandro Cossu.

“L'allenatore, arrivato quest'anno al Città di Cossato, accompagnerà quindi i 2015 nel passaggio tra la categoria Primi Calci e Pulcini, dando continuità al percorso formativo iniziato in questa stagione – si legge nella nota stampa - Come per gli altri Istruttori della Scuola Calcio, anche Mister Cossu e la squadra avranno il supporto del nuovo Responsabile Tecnico dell'Attività di Base”.