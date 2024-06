A Occhieppo arriva il Torneo Sportivo Pride

Il prossimo 27 giugno, alla palestra comunale di Occhieppo Inferiore, arriva il Torneo Sportivo Pride. Si tratta di tornei amatoriali di calcio a 5 e pallavolo per contribuire alla promozione e realizzazione della parata dei diritti “Biella Pride 2024 - Animə in rivolta”. Sarà una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione, con due tornei di calcio e pallavolo che vogliono promuovere il Pride 2024. Perché sport e inclusione, sport e rispetto, sport e diversità sono da sempre connubi vincenti.

Nulla meglio di un torneo amatoriale rappresenta la gioia di stare insieme e di gioire dei nostri copri, tutti diversi, senza discriminazioni. Si comincia la giornata con un torneo di calcio 5 vs 5 e, dopo pausa pranzo, si prosegue con la pallavolo, sempre 5 vs 5. Si potranno iscrivere squadre di massimo 7 partecipanti (5+2). L’evento è organizzato da “Comitato Biella Pride 2024”, “Occhieppo Pallavolo” (e tantə volontariə!) e permetterà di raccogliere fondi per finanziare la riuscita della parata dei diritti “Biella Pride 2024 - Animə in rivolta” che si terrà il 14 settembre a Biella alle 16.

Per informazioni: 345 897 2532 o 333 698 1612.