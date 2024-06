Ultimo giorno di scuola, gli studenti in corteo per le vie della città

Qualcuno finirà già domani giovedì 6 giugno perchè la scuola che frequenta è sede di seggio. A Biella è per esempio il caso delle elementari XXV Aprile. La maggior parte degli studenti finirà però l'anno scolastico venerdì 7 e i più grandi sfileranno per le vie della città per raggiungere Fondazione Pistoletto dove è in programma la GDA, Giornata dell'Arte.

A questo proposito sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Serralunga, parcheggio ovale c/o Fondazione Pistoletto, dalle ore 09.00 del 07.06.2024 alle ore 10.00 del 08.06.2024, in via Serralunga negli stalli di sosta da via Cernaia all’ingresso del parcheggio ovale dalle ore 09.00 del 07.06.2024 alle ore 02.00 del 08.06.2024 2. E’ istituita inoltre la sospensione della circolazione in tutta via Serralunga dalle ore 12.00 del 07.06.2024 alle ore 02.00 del 08.06.2024.

Il corteo sfilerà lungo via Addis Abeba (liceo Sella), via Galimberti (da via Addis Abeba a via Delleani), Via Delleani (da via Galimberti a via Rosselli), via Rosselli (da via Delleani a via Lamarmora), via Lamarmora (da via Rosselli a via E. Bona), via E. Bona, via Villani (da via E.Bona a Piazza Lamarmora), Piazza Lamarmora, via Gramsci, via Italia (da via Gramsci passando dal semaforo di Riva fino a Costa di Riva), Costa di Riva, via Serralunga fino al parcheggio ovale della Fondazione Pistoletto.