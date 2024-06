Biella, Giornata Dell’Arte: presentato il programma dell’edizione 2024.

Il 7 giugno Cittadellarte apre i suoi spazi alla Giornata dell’Arte e della creatività studentesca (GDA), che coincide e celebra l’ultimo giorno di scuola dei ragazzi biellesi delle scuole superiori di secondo grado, si pone come obiettivo, anche per questa edizione, la valorizzazione dell’espressione della ricchezza artistica. Presso gli spazi della Fondazione Pistoletto Cittadellarte, luogo collettore di co-autorialità artistica e di aggregazione giovanile, le idee dei giovani saranno raccolte e condivise attraverso un percorso condiviso di progettazione. Questo evento inclusivo e totalmente gratuito, ormai inteso come un rituale che dal 1996 scandisce il momento di passaggio tra l’anno scolastico appena terminato e la pausa estiva, si rinnova grazie all’energia dei giovani, attivi promotori, ideatori e co-produttori dell’iniziativa insieme a Cittadellarte e Accademia Unidee.

Il programma della giornata del 7 giugno prevede, oltre alla parata creativa che attraverserà le strade del centro di Biella, laboratori artistici espressivi (body painting, murales, foto e video making etc.), musica dal vivo, installazioni artistiche e momenti di dibattito sulle tematiche urgenti del contemporaneo (parità di genere, ecoansia, giustizia climatica, ecofemminismo ecc…) che trovano nel dispositivo del "salotto urbano" l’occasione di confronto libero senza pregiudizi. Una giornata per celebrare la vitalità di una città giovane.

Paolo Naldini (Direttore Cittadellarte): “Quest’anno la parata coglierà doppiamente nel segno per il dresscode a tema ‘vintage’ proposto dai ragazzi, in relazione al tema centrale di tutta la manifestazione. L’invito a vestirsi con capi vintage, vestiti indossati negli anni dai nostri genitori, dai nostri nonni, è l’elemento che permette di associare il WILD al WISE, unendo così natura e cultura, che è la caratteristica vincente di ogni comunità e territorio che voglia partecipare e rispondere alle sfide di oggi e domani”.

Tommaso Lovisetto (Consulta Studentesca): “L’ultimo giorno di scuola è sicuramente per tutti un momento di svago e di divertimento, ma noi, come portavoce dei giovani, del presente e del futuro, vogliamo inserirci anche il momento per l’attivismo. Il tema scelto per la ‘Giornata dell’arte e della creatività studentesca’ di quest’anno è legato tanto alla storia del nostro territorio quanto alla Fondazione Pistoletto, che ci ospita. Il “vintage” vuole essere un richiamo a rivalorizzare la qualità dei tessuti, realizzati per durare negli anni, e proprio per questo, la loro possibilità di essere rivisitati nel tempo. L’invito è quello di non riempire i nostri armadi con vestiti di scarsa qualità che diventano ben presto spazzatura. Il divertimento della parata e di tutta la ‘Giornata dell’arte e della creatività studentesca’, così, consiste in un divertimento consapevole e creativo che chiama all’azione i ragazzi e li sensibilizza nella scelta di vestirsi in modo sostenibile. Durante la ‘GDA’ ci saranno attività goliardiche, come il calcio saponato, ma anche attività ludico-culturali, legate al tema, che prenderanno vita durante il pomeriggio nei cortili di Cittadellarte. Questo per noi significa impiegare in modo costruttivo il nostro tempo e soprattutto porre basi sane per incentivare uno sviluppo culturale della giornata dell’arte degli anni a venire”.

Di seguito il programma dell’evento:

- 12:15 uscita scolastica anticipata, concordata dai presidi degli istituti.

- 12:15 inizio della parata a tema “Vintage”.

Percorso: partenza da Via Addis Abeba (Liceo Sella), Via Galimberti Tancredi (Liceo Scientifico Avogadro), Via Delleani, Via Fratelli Rosselli (Itis), Via Lamarmora, Via Eugenio Bona, Via Antonio Gramsci (Liceo Bona), Via Italia fino al semaforo di Riva, Salita di Riva, Via Serralunga (mantendosi sulla corsia di dx).

- 13:30 Destinazione e fine della parata presso il parcheggio ovale di Cittadellarte.

- Dalle ore 14:30 alle ore 18:00 attività socio-culturali nel cortile interno di Cittadellarte:

- Corner dedicato a “Fashion Revolution Italia”, in collaborazione con Fashion B.E.S.T Cittadellarte e gli studenti di Accademia UNIDEE.

- “Swap party”, area di scambio di vestiti gestito dagli studenti per sensibilizzare al riutilizzo dei capi di abbigliamento.

- “Lavagna dei favori”, progetto che mette al centro la solidarietà e la generosità tra le persone, scambiando tempo e favori tra studenti.

- Spazio PhotoShooting a tema GDA24.

- Creazione di un’opera d’arte tessile condivisa dagli studenti per mettere al centro i Diritti dei Lavoratori in campo tessile.

- Punto di ritiro di vestiti usati in collaborazione con Humana Vintage.

- Apertura dell’Universario di Fondazione Pistoletto e proiezione del documentario “Junk-Armadi pieni” con protagonista Matteo Ward.

- Dalle ore 14:30 fino alle 18:00 presso lo spazio dinanzi al Concept torneo di calcio saponato con struttura apposita allestita.

- Dalle ore 14:30 alle ore 18:00 esibizioni di danza presso lo spazio del Concept in collaborazione con l’Opificio dell’Arte e Carola Balocco con “DanceSoul Project”.

- Dalle ore 14:30 alle ore 19:00 area musica e dj set nel parcheggio ovale / Dj Perry + 2 collaboratori.

- Dalle ore 21:00-1:30 - Concept

- Servizio di cocktail bar gestito da Walhalla in Tour.

- Dalle ore 21:00 / Dj set by D Perry.

- Dalle 22:00 – 22:30 / Esibizione live di Ansia (cantautrice) con Dj Perry;

- Dalle 22:30 – 00.00 / Dj set by Dj Perry.

- Dalle ore 00:00 – 00:30 / Mure

- Dalle ore 00:30 – 1:30 / Dj set by Dj Perry