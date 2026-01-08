Orientamento, gli ultimi appuntamenti per conoscere le superiori del Biellese

Orientamento nelle scuole superiori del Biellese, proseguono gli incontri con ragazzi e famiglie.

Venerdì 9 gennaio gli interessati potranno prendere parte a lezioni a Liceo Sella indirizzo Artistico dalle 8 alle 12; sempre al Liceo Sella ma indirizzo Classico oggi 8 gennaio dalle 8 alle 12,20 e anche il 13 e il 16, mentre al Linguistico le lezioni saranno martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e martedì 20. Per partecipare è necessario iscriversi nel sito della scuola. Per maggiori info

Al Bona porte aperte il 21 dalle 20,30 nella sede in via Gramsci corsi AFM SIA Biennio Sportivo Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e Corso Diurno/Serale; il 13 e il 16 sono previsti laboratorio nella sede di via Gramsci e a Pavignano, il 21 gennaio a Valdilana e il 17 sempre a Valdilana dalle ore10:00 Incontro con genitori e ragazzi. per maggiori info

Al Liceo Scientifico Avogadro di Biella il 10 gennaio 2026 dalle 10.00 alle 12.00 SCUOLA APERTA - sede centrale e di via Trivero; 13 gennaio 2026 presso l’AULA MAGNA del Liceo Avogadro (via Galimberti 5), in orario 18.30-20, PRESENTAZIONE dell'Offerta Formativa del LICEO SCIENTIFICO, del LICEO DELLE SCIENZE UMANE e del LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE; 15 e 20/01/2026 presso la sede di via Galimberti 5, in orario 14.30-16.30 LEZIONI SIMULATE: allestiremo per ogni corso liceale 2 classi da 20-25 studenti di terza media, che parteciperanno a tre lezioni "significative", assistiti dai docenti e da studenti tutor delle nostre classi. Per maggiori info

All'Itis incontri di orientamento sono in calendario mercoledì 14 gennaio 2026 - Aula Magna Sede Centrale - Via F.lli Rosselli 2 - alle ore 20.30

Indirizzi ITIS, Liceo Scienze Applicate e Liceo Scientifico Sportivo; LEZIONI SIMULATE - LABORATORI DIDATTICI -( iscrizioni chiuse) 10 gennaio 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per maggiori info

Laboratori nella sede del Liceo del Cossatese e della Vallestrona fino al 23 gennaio. Per maggiori info

Al Gae Aulenti ci sarà una serata a ingresso libero giovedì 15-01-2025 ore 18:30 a Biella nella sede di Viale Macallè, 54. Per maggiori info