Rosazza, si inaugura la prima via ferrata con indicazioni per non vedenti

Dopo il rinvio per maltempo, c'è una data per l'inaugurazione della ferrata di Rosazza. La prima via con indicazioni per persone non vedenti.

La cerimonia si terrà alle 14.30 di domenica 9 giugno al Concresio; inoltre, fino alle 18 c'è la possibilità di provare il percorso con una guida alpina. A seguire aperitivo nel parco.