IronBiella, i risultati del fine settimana, FOTO

Weekend molto inteso gli atleti IronBiella. Due giorni di triathlon nella bellissima cornice dell' Idroscalo di Milano.

Sabato 1 Giugno sulla linea di partenza il nostro Fabrizio Forzan si è cimentato nella distanza Olimpica 1500 m di nuoto 40 km in bici e 10 km di corsa. Domenica 2 Giugno ben 20 dei nostri atleti hanno gareggiato nella distanza super Sprint e Sprint. La distanza Sprint 750 m di nuoto 20 km in bici da 5 km di corsa può sembrare una gara "corta " invece è una gara molto adrenalinica da fare sempre al massimo delle proprie forze. Approfittando della Deejaytri abbiamo svolto anche la nostra gara sociale, da sottolineare il primo posto di Andrea Spezzano. Per quanto riguarda i risultati di categoria dello Sprint si sono aggiudicati i seguenti podi: Andrea Valdani 3° della Categoria S4, Matteo Prina Mello 2° della categoria M2, Angela Fogarolli 3° della categoria M2, Silvia Solei 2° della Categoria M4 e Dario di Benedetto 3° della Categoria M6.



Amburgo

Nota di merito a tre dei nostri atleti che hanno completato la tanto leggendaria gara di Triathlon IRONMAN. La distanza più estrema 3.9 m di nuoto nel fiume di Amburgo, 180 km in bici e per finire semplicemente una maratona per le vie del centro... Davvero bravi a Laura Ravera, Stefano Pozzo ed Enrica Soligo